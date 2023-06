Schüler aus Erfurt wählen ihrer Schmökerhits

Erfurt. Eine Grundschule und eine Gemeinschaftsschule durften beim Finale der Erfurter Kinderbuchtage mitmischen. Peter Peterknecht hielt für die Kinder eine Überraschung bereit.

Die Buchhandlung Peterknecht hat sich im Rahmen der Erfurter Kinderbuchtage in einen Orchestersaal verwandelt. Beim großen Finale am Samstagnachmittag spielte das Kinderzupforchester und war damit ein wichtiger Programmpunkt des Kinder-Lesefestivals, das in diesem Jahr zum 25. Mal ausgerichtet wurde.

Fernsehmoderator zu Gast in der Buchhandlung

Doch traditionell hat der Literaturspaß für die jungen Lesefreudigen damit kein Ende, sondern einen neuen Anfang, denn der von Kika-Moderator Tim Galius moderierte Nachmittag wurde genutzt, um die diesjährigen Schmökerhits vorzustellen. Eine vierte Klasse der Evangelischen Grundschule und eine fünfte Klasse der Gemeinschaftsschule Steigerblick waren aufgerufen, aus Listen von zehn Büchern ihre Top 3 zu küren und diese in der Buchhandlungs am Anger vorzustellen.

Grundschüler wählen Familiengeschichte auf den ersten Platz

Bei den Grundschülern landete Markus Orths „Crazy Family. Die Hackerbarths räumen ab!“ auf dem ersten Platz. Nach der Geschichte um vier unterschiedliche Geschwisterkinder folgen Kirsten Boes „Der Hoffnungsvogel“ und Pete Johnsons „Wie man seinen Papa aktualisiert“ auf Platz zwei und drei.

Dystopische Geschichte gewinnt bei den Gemeinschaftsschülern

Die Abstimmung der Gemeinschaftsschüler erfolgte aus einer anderen Buch-Auswahl und brachte Maja Ilischs „Unten“ die fiktive Goldmedaille im Schmökerhits-Ranking ein. Nach ihrem Titel, der von einigen Kritikern mit Werken Michael Endes auf eine Stufe gehoben wird, folgen Liz Fanagans „Waidling. Flucht im Dunkelwald“ und Debbie Tungs „Book Love“.

Buchautoren schicken Videogrüße

Die Kinder der Schulklassen haben einige Szenen dieser Bücher vor dem zahlreichen Publikum in der Buchhandlung inszeniert und sich über die von Kinderbuchtage-Organisator Peterknecht eingeholten Videogrüße der Sieger-Autoren gefreut.