Schüler finden DDR-Alltag noch spannender als Mauerfall

Die Erzählungen von Zeitzeugen sind als Quelle ebenso wertvoll wie Geschichtsbücher und Filme. Dies ist ein Ansatz des Epochenunterrichts an der Aktiv-Schule Erfurt. Gestern sollten die Fünftklässler auf diese Weise etwas über das Leben in der DDR und – aus gegebenem Anlass – den Mauerfall erfahren.

Schiefertafel und ein Lehrer mit Rohrstock

„Ich habe in der Schule noch auf eine Schiefertafel geschrieben“, sagte Elisabeth Schäfer über ihre Schulzeit und dass sie später als Bauzeichnerin das gesamte Abwassernetz Erfurts aufs Papier gebracht hat. Das allein wäre ja schon eine Geschichtsstunde wert gewesen. Indirekt gab sie aber so die Richtung vor, wie sich die Fragestunde entwickeln sollte. Ihrer Vorlage gleich erzählten die anderen meist schon älteren Zeitzeugen Erlebnisse oder prägnante Eindrücke aus der Kindheit. Wolfgang Engel etwa vom Kanonenofen im Klassenzimmer, aber auch von der Rute, mit der Kindern als Strafe auf die Finger geschlagen wurden.

Mit der Wende plötzlich im Außendienst

Eine andere Dame erzählte wiederum von Bombennächten in Dresden und eine andere von ihrer Umsiedelung aus Schlesien und wie sie im Eichsfeld nahe der innerdeutschen Grenze landete. Womit sie schon an dem eigentlichen Thema der Stunde dran war. Frank Leschke, ebenso Rentner, war offensichtlich gedanklich tief in seine Vergangenheit abgetaucht. Erzählte von der Kindheit auf dem Bauernhof, seinem Hobby Sprengstoff, der Lehre und seiner Arbeit als Chemiker. Und, dass er nach der Wende plötzlich als Außendienstmitarbeiter seines einstig volkseigenen Betriebes versuchen musste, Produkte zu verkaufen. Ob eines der Kinder den beiläufig fallengelassenen Satz „Ich hatte auch eine Parteifunktion.“ verstand?

Gab es denn gute Malkreide?

Das Alltag, das zeigte sich schon bei den ersten Fragen, interessierte die Kinder – Wende hin, Wende her – am meisten. „Hatten Sie gute Kreide, um fürs Hüpfekästchen auf den Asphalt zu malen?“ Mit Steinen ging das auch, so eine Antwort. Da die Fußwege noch aus Erde oder Kies bestanden, habe auch ein Stöckchen gereicht, um die Kästen aufzuzeichnen, eine zweite Antwort.

Ungläubige Nachfragen gab es auch zum Schulalltag. Wie sah eine Schiefertafel denn aus? Man hätte sagen können, wie ein Tablet 1.0, aber der Beschreibung des Schulgeräts mit Holzrahmen und dunklem Schreibfeld lauschten die Kinder gebannt und warteten gespannt auf die Antwort, es es auch Schlagruten aus Eisen gab. „Nein, das nicht. Und selbst den Rohrstock habe nur der Lehrer gehabt,“ so erzählte Wolfgang Engel, „der bereits vor dem Weltkrieg an einer Schule war.“

Konzept des Zeitzeugengesprächs geht auf

Lehrer Maximilian Thome findet es gar nicht tragisch, dass die Kinder vor allem zu den Lebensumständen in der DDR fragten. Freut sich zudem, wie selbstbewusst sie das taten. Etwa als ein Mädchen hartnäckig nachhakte, als die Zeitzeugin bei der Frage, „Wie war das Gefühl, wenn Fliegeralarm war?“ nicht deutlich auf das Gefühl einging. Thome fand das Experiment geglückt, auch schon die 5. Klassen in ein Zeitzeugengespräch zu schicken. Bislang gab es solche nur für die 8. und 10. Klassen.

Ähnliche Erinnerungen an den Tag des Mauerfalls

Eine kurze Runde galt dann aber doch noch dem Tag des Mauerfalls. Hier waren es vielleicht die ähnlichen Antworten der Frauen und Männer, die den Kindern verdeutlichten, wie dieser Tag in Erfurt zu erleben war. Es war Montagsdemo, eine ruhige, eher gedämpfte Stimmung. Und die Nachricht aus Berlin von der Maueröffnung sorgte erst für ungläubige Verwunderung, dann für Freude. Sybille Grauel, die Oma eines Mädchens in der Runde, erinnerte sich hingegen, dass schnell die Ungewissheit in ihr aufstieg, ob die Grenze nun dauerhaft offen bleibt. Heute resümiert sie: „Ich vermisse nichts, aber die DDR ist Teil meines Lebens.“