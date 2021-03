Schüler Jahrgang 2015/16 in Erfurt bis Mai anmelden

Ein Rechenschieber in einem Klassenzimmer. Demnächst können Erfurter Eltern wieder Kinder zur Schule anmelden – in diesem Jahr per Post.

Kinder, die vom 2. August 2015 bis 1. August 2016 geboren wurden, sind laut Stadtverwaltung bei einer Grund- oder Gemeinschaftsschule anzumelden. Laut Schulordnung findet die Anmeldung nicht mehr im Dezember, sondern bereits im Mai des Vorjahres der Einschulung statt.

Hierfür erhalten im April alle Sorgeberechtigten vor der Schulanmeldung einen Brief der Bürgermeisterin Hofmann-Domke. Anmeldungen können aufgrund der Hygienebestimmungen nicht persönlich in den Schulsekretariaten stattfinden. Die Sorgeberechtigten senden folgende Unterlagen per Post bis 10. Mai an Ihre Erst-Wunsch-Schule: die Kopie des Familienstammbuch oder der Geburtsurkunde des Kindes (bei getrennt lebenden Eltern mit geteiltem Sorgerecht auch eine Vollmacht des Anderen); die Anmeldekarte, die dem Schreiben der Bürgermeisterin beiliegt (im Original); das ausgefüllte Schulanmeldungsformular.

Der Einwurf der Unterlagen im Schulbriefkasten ist möglich.

Informationen zur Schulanmeldung in leichter Sprache unter www.erfurt.de/ef137184. Rückfragen unter Telefon: 03643/884110.