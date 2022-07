Schüler spielen vor großem Publikum in Erfurt

Erfurt. Der Bundesverband Musikunterricht lädt am Samstag ins Erfurter Theater ein, noch gibt es Karten!

Der Bundesverband Musikunterricht LV Thüringen und der Landesmusikrat Thüringen laden am 2. Juli um 19 Uhr zu einem außergewöhnlichen Konzert ins Theater ein. An diesem Abend spielen acht Thüringer Schulensembles auf der großen Bühne bei einem großen Begegnungskonzert.

Erstmalig finden auch in Thüringen Konzerte unter dem Label „Schulen musizieren“ statt. Die Musikarbeit an Schulen hat in den letzten Jahren - auch pandemiebedingt - in extremster Weise gelitten, der Verband schätzt, dass nur noch etwa ein Viertel der vor drei Jahren musizierenden Thüringer Schulensembles noch existieren. Dies war Anlass für ein umfassendes Förderprogramm, initiiert von Musiklehrern Erfurter Schulen: Die jungen Musiker der beteiligten Schulen erfahren zum einen spezielle Förderungen in Workshops beispielsweise mit dem MDR-Rundfunkorchester, dem Luftwaffenheeresmusikkorps Erfurt, dem Polizeiorchester Erfurt und vielen anderen Kulturinstitutionen.

Zum anderen werden Begegnungskonzerte initiiert, so dass auch Ensembles, die nicht wie gewohnt abendfüllende Konzerte spielen können, die Möglichkeit bekommen, in feierlichem Rahmen vor Publikum spielen zu können. Durch die Workshops und Konzerte wird ein bunter Begegnungsrahmen für die jungen Musiker geschaffen, es wird musikalischer Austausch fernab vom Wettbewerbsgedanken initiiert.

Karten: https://www.klmm.org/event/auftritt-im-theater/