Schülerfirmen-Messe im Erfurter Anger 1: Schönsten Stand gekürt

Erfurt. Was ist eine Schülerfirma und was kann sie leisten? Darum ging es zur Schülerfirmenmesse im Anger 1.

Schülerfirmen haben sich bei einer eigenen Messe im Einkaufszentrum Anger 1 vorgestellt. Veranstaltet wurde die Messe von der der Koordinierungsstelle Schülerfirmen Thüringen, einem Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, gefördert vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Teilgenommen haben insgesamt acht der rund 65 Thüringer Schülerfirmen. Auf der Messe prämierte eine Jury die schönsten Messestände. Ergänzt wurde die Auswahl der Jury von einem Publikumspreis. Den ersten Platz belegte die Schülerfirma CaféKunstWerk der Christophorus-Schule Erfurt mit 336 Punkten.

Den zweiten Platz teilen sich die Schülerfirma ReOli der Regelschule Otto-Lilienthal aus Erfurt, die kreative Textilprodukte herstellt und die Schülerfirma Kunstgewerbe der Finneck Schule aus Rastenberg, bekannt für ihre kreativen Holzzuckertüten mit jeweils 332 Punkten. Der Publikumspreis ging an die Schülerfirma JHP Company aus Stadtroda, die Kunstwerke anfertigt und diese vermietet und verkauft.

Schüler planen, produzieren und verkaufen reale Produkte

Dritter Teilnehmer aus Erfurt war „SchillerS“ von der Schillerschule. „Schülerfirmen sind pädagogische Projekte, in denen Schülerinnen und Schüler eigene Geschäftsideen selbstständig umsetzen“, heißt es in der Erläuterung der Koordinierungstelle Schülerfirmen. Unter dem rechtlichen Dach der Schule planen, produzieren und verkaufen die Jugendlichen reale Produkte oder bieten Dienstleistungen an: „Sie entwickeln eigene Ideen, suchen im Team nach kreativen Lösungen und reflektieren ihre Lernerfolge. So gestalten sie die Welt von morgen aktiv mit.“