Schuhschrank brennt: Feuerwehr muss in Erfurt ausrücken

In Erfurt ist in der Nacht zum Dienstag ein Feuer auf einem Schuhschrank ausgebrochen (Symbolbild).

Erfurt. Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Dienstag zu einem Einsatz in Erfurt ausrücken. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Zu einem Brand ist es in der Nacht zum Dienstag in der Trifftstraße in Erfurt gekommen. Laut Polizei war kurz nach Mitternacht auf einem Schuhschrank in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr habe den Brand schnell gelöscht. Drei Personen, die sich in der Wohnung aufgehalten haben, seien ohne Verletzungen davon gekommen. Im Flur der Wohnung sei ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.