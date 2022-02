Die Polizei hat einen Einbrecher in Erfurt noch am Ort des Geschehens gefasst. (Symbolbild)

Schul-Einbrecher in Erfurt von der Polizei noch am Tatort verhaftet

Erfurt. Ein 32-Jähriger ist in eine Schule in Erfurt eingebrochen. Als er flüchten wollte, stand die Polizei vor ihm.

Auf frischer Tat ertappt, hat die Polizei am Wochenende einen Einbrecher in Erfurt. Durch eine Alarmanlage waren die Beamten am Samstag gegen 22 Uhr zu einem Schulgebäude in der Wendenstraße gerufen worden, heißt es in einer Mitteilung. Dort angekommen seien ihnen sofort Geräusche und Licht aus dem Inneren aufgefallen. Die Einsatzkräfte umstellten daraufhin das Gebäude – und der Täter lief ihnen geradezu in die Arme, als er durch eine Tür zu flüchten versuchte.

Täter verursacht großen Sachschaden

Der polizeilich bereits bekannte 32-Jährige habe keinen Widerstand geleistet und sei festgenommen worden, heißt es weiter. Er trug demnach einen Rucksack mit „diversen Einbruchswerkzeugen" bei sich. Auch seine Beute, darunter Bargeld, Elektrogeräte und Dokumente, wurde vor Ort sichergestellt. Weil er in der Schule mehrere Bürotüren und Schränke aufbrach, verursachte der Täter laut Polizei „erheblichen Sachschaden".

TA-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein Haftrichter entschied am Sonntag, dass der 32-Jährige zunächst auf freiem Fuß bleibt. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren.