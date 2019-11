Schule am Roten Berg öffnet Türen

Am morgigen Freitag öffnen sich an der Gemeinschaftsschule am Roten Berg die Türen für Besucher. Ein umfangreiches Programm und Möglichkeiten sich zu informieren steht von 9 bis 16 Uhr auf dem Plan.

Einen Höhepunkt gibt es gleich zum Beginn: Eine Delegation von 50 Lehrern aus sechs europäischen Staaten (Zypern, Schweden, Polen, Armenien, Griechenland, Deutschland) informiert sich von 9 bis 11 Uhr über die Europaarbeit an der Gemeinschaftsschule, die auch den Titel Europaschule trägt.

Die Besucher können sich im Primar- und Sekundarbereich umsehen, lernen doch Schüler der 1. bis 10. Klasse an der Schule. Unter anderem findet auch ein inklusiver Unterricht von Kindern mit Gebärdensprachgebrauch statt.

Eine Lasershow, eine Tombola, Sportspiele, Quizze sowie ein Besuchercafé sind weitere mögliche Anlaufpunkte. Die Einnahmen aus dem Schülercafé und der Tombola werden teilweise für die von der Schule gestarteten Aktion „(M) ein Baum für Erfurt“ genutzt, wie die Schule mitteilt.