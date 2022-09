Schulfrei am Brückentag in Erfurt frei nach Schnauze

Viele Familien schauen mit Freude auf ein überlanges Wochenende voraus. Ob aber alle Kinder gleichzeitig schulfrei haben, ist Glückssache.

Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten vier Kinder. Und dazu noch im Schulalter. Ja, sowas gibt es. Da ist der Alltag mit allerlei Aufgaben rund um das Lernen vollgepackt.

Keine Frage, da ist jedes verlängertes Wochenende, das man gemeinsam verbringen kann, Gold wert. Um in diesen Genuss zu kommen, sollten Sie als Eltern aber in Erfurt große Weitsicht zeigen.

Denn, und nun kommen wir zum konkreten Fall und dem kommenden Wochenende mit Brücken- und Kindertag: Während alle sich in Thüringen auf den freien 20. September freuen können, ist der Tag davor eben nicht automatisch schulfrei. Wer also die Kinder je nach Talenten oder Alter auf verschiedene Schulen verteilt, dem kann es passieren, nie gleichzeitig den freien Tag genießen zu können Also Vorsicht mit der Kombination Schweitzer-Gymnasium, Europaschule, Gemeinschaftsschule Roter Berg und Heinrich-Mann-Gymnasium! Wer sich hierauf einlässt, steht an jedem Brücktag früh auf.

Vielleicht könnten sich die Schulleitungen der Stadt mal abstimmen und alle wenigstens ein, zwei variable Tage zugleich frei geben.