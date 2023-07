Schussgeräusche lösen nächtlichen Polizeieinsatz mit Luftunterstützung in Erfurt aus

Erfurt. Eine Erfurterin alarmierte in der Nacht die Polizei. Daraufhin rückten mehrere Streifenwagen und ein Hubschrauber aus. Das war die Ursache für die Schussgeräusche:

Eine aufgeregte Anwohnerin sorgte in der vergangenen Nacht in Erfurt für einen größeren Polizeieinsatz. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau gegen 1 Uhr in der Johannesvorstadt mehrere Schussgeräusche gehört. Daraufhin rückte mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber aus.

Nach intensiven Suchmaßnahmen konnte schließlich nach etwa anderthalb Stunden Entwarnung gegeben werden. Ein Lkw hatte demzufolge eine Nudelfabrik mit Mehl beliefert. Um den Tank vollständig zu entleeren, wurde Druckluft zum Einsatz gebracht. Die dadurch verursachten Knallgeräusche hörten sich tatsächlich wie Schüsse an.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.