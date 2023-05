Schwanenfamilie löst Verkehrsunfall auf der A 71 bei Erfurt aus

Erfurt. Zu einem Unfall mit drei beteiligen Fahrzeugen ist es auf der A71 bei Erfurt gekommen. Schuld war eine Schwanenfamilie auf der Autobahn.

Eine Schwanenfamilie hat Mittwochvormittag gegen 10 Uhr für einen Unfall auf der A71 gesorgt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 38-jähriger VW-Fahrer in Richtung Schweinfurt auf dem rechten Fahrstreifen, als er kurz vor der Anschlussstelle Erfurt/Stotternheim eine Schwanenfamilie sah, die die Fahrbahn von rechts nach links querte.

Der 38-Jährige erkannte die Gefahr und bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Eine 55-jährige Mini-Fahrerin auf dem linken Fahrstreifen sah die Elterntiere und ihre vier Jungtiere ebenfalls. Als sich eine Lücke auftat, wich die sie vor dem VW auf den rechten Fahrstreifen aus.

Ein Volvo mit einem 54-Jährigen am Steuer war ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Auch dieser Fahrer sah die Schwanenfamilie, bremste und wich nach rechts aus. Dort kollidierte der Volvo mit dem dort stehenden VW und schob diesen auf den Mini.

Die Feuerwehr fing die Tiere ein. Foto: Polizei

Der Volvo kam nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Der 38-jährige VW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Im Rahmen der Rettungs- und Bergemaßnahmen floss der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Es bildete sich ein bis zu zwei Kilometer langer Rückstau im Reiseverkehr aufgrund des verlängerten Wochenendes.

Die Feuerwehr Erfurt fing die Schwanenfamilie ein und entließ sie in einem nahen Baggersee unverletzt wieder in die Freiheit. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 50.000 Euro.

