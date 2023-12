Schwanger und unsicher: Wie Frauen in Not in Erfurt Unterstützung erhalten

Erfurt. Die vertrauliche Geburt ist für manche Frau die beste Lösung zum Ende der Schwangerschaft. Viele kennen dieses Angebot in Erfurt aber nicht.

Nicht für jede Frau ist eine Schwangerschaft ein freudiges Ereignis. Sie gerät in Panik, ein Leben mit Kind ist nicht vorstellbar – aus verschiedensten Gründen. Damit die Babys dennoch sicher ins Leben starten, gibt es mehrere Hilfsangebote. Zwei stellte unsere Redaktion bereits näher vor: das Babykörbchen am Erfurter Helios-Klinikum und die anonyme Geburt. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, Mutter und Kind Sicherheit zu geben. Die vertrauliche Geburt.

Das Gesetz trat im Mai 2014 in Kraft. Es bietet eine Option für Schwangere, die keinen Ausweg aus ihrer Situation sehen. Sie ermöglicht der Frau, das Kind in einem medizinisch betreuten Umfeld zu bekommen, und soll sie vor Verzweiflungstaten wie Aussetzung oder gar Tötung des Kindes bewahren. Neben dem Schutz der Identität der Mutter wird bei einer vertraulichen Geburt auch das gesetzliche Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstammung berücksichtigt. Das bedeutet, das Kind hat das Recht darauf, mit 16 seine wahre Identität herauszufinden.

Drei vertrauliche Geburten in letzten neun Jahren

Ramona Täubert und Eva-Maria Vojtech arbeiten in der Erfurter Beratungsstelle „donum vitae“, hierher kommen Frauen, die Unterstützung in Schwangerschaftsfragen benötigen. Das Interesse an vertraulichen Geburten sei eher gering, berichten sie. Ursprünglich war es Ziel der Politik, die anonyme Geburt abzulösen – um eben dem Kind die Möglichkeit zu geben, sich bei Bedarf nach seiner Mutter erkundigen zu können. Doch nur selten wird von der vertraulichen Geburt Gebrauch gemacht. Zumindest in Erfurt und dem gesamten Freistaat. In Deutschland gibt es etwa 110 pro Jahr. „Wir hatten in den neun Jahren, seitdem es diese Möglichkeit gibt, drei in unserer Beratungsstelle“, sagt Eva-Maria Vojtech.

Sie erklärt das Vorgehen: Kommt eine Frau zur Beratung und hat den Wunsch nach einer vertraulichen Geburt, muss sie sich einmal mit einem gültigen Dokument ausweisen. Diese Identität wird in einem Herkunftsnachweis vermerkt. und ist nur der Beraterin bekannt. Ab dann wird die Frau mit einem Pseudonym, das sie sich ausgesucht hat, angesprochen. Im Krankenhaus wird sie darunter auch angemeldet. Das Jugendamt nimmt das Neugeborene in Obhut und gibt es zur Adoption frei. Nach der Geburt wird der Herkunftsnachweis mit den Informationen zum Kind ergänzt und an das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben weitergeleitet. Dort wird der Nachweis aufbewahrt. Nach dem 16. Geburtstag darf das Kind Einsicht erhalten. Wie viele Kinder davon Gebrauch machen, darüber kann es noch keine Statistik geben – das Gesetz gibt es erst seit neun Jahren.

Zusammenarbeit zwischen Ämtern und Beratung

Es baut auf die Zusammenarbeit der Schwangerschaftsberatungsstellen, Jugendämter, Adoptionsvermittlungsstellen, Familiengerichte, Standesämter sowie der in der Geburtshilfe tätigen Einrichtungen und Hebammen. „Wir treffen uns einmal im Jahr zum Erfahrungsaustausch, um Prozesse zu besprechen und zu optimieren“, sagt Ramona Täubert. Sie und ihre Kollegin sind seit mehr als 20 Jahren in der Beratung tätig, gemeinsam mit einer dritten Beraterin steht das Trio bei „dunum vitae“ in der Schlösserstraße zur Verfügung. Viele Eltern kommen auch her, um Hilfe bei Anträgen zu bekommen. Zudem gehen die Beraterinnen in Schulen, um Aufklärung im Bereich Sexualerziehung zu bieten.