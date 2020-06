Schwarze Wolke über der Erfurter Müllverbrennungsanlage

Eine bedrohlich schwarze Wolke über der Müllverbrennungsanlage ist unserem Leser Walter Schubert am Dienstag über der Erfurter Müllverbrennungsanlage aufgefallen. Wie kann das sein und was wird dort verbrannt? „Kein Grund zur Sorge“, winkt Ivo Dierbach ab. Der Sprecher der Stadtwerke-Gruppe, zu deren Töchtern die Betreibergesellschaft der Restabfallbehandlungsanlage gehört, kennt das beispielsweise nach Wartungsarbeiten auftretende Phänomen. Wenn die Müllverbrennung gestoppt sei und dann neu angefahren werde, müsse zunächst Wasserdampf abgegeben werden an die Luft, ehe dieser schließlich in der Turbine zur Energieerzeugung landen könne. Der Dampf durchlaufe die übliche Filterung, sei allerdings naturgemäß hell. Nur durch den gewählten Blickwinkel und Schatten könne dieser auf dem Foto so dunkel geraten sein, sagt Dierbach. Anders verhalte es sich bei der benachbarten GuD-Anlage, die diesmal aber als Verursacher nicht in Frage komme: Wenn hier getestet werde, ob deren Funktion im Notfall auch mit Öl angetrieben erfüllt werden kann, trete zunächst eine Rußwolke über der Anlage auf. Anrufe von Passanten oder aus der Nachbarschaft seien dann die Regel.