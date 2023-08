Schwer verletzt: Mann stürzt bei Bauarbeiten in Erfurt von eigenem Balkon

Erfurt. Bei Bauarbeiten ist ein Mann in Erfurt von seinem Balkon gestürzt. Mit schweren Verletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht. So kam es zu dem Unglück.

Bei Bauarbeiten ist ein Mann in Erfurt von seinem Balkon gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 47-Jährige hatte am Donnerstagnachmittag den Holzboden seines Balkons in der Brühlervorstadt abgebaut, wie die Polizei Erfurt am Freitag mitteilte.

Die unter dem Holzboden liegenden Bleche konnten den Mann allerdings nicht halten – der 47-Jährige stürzte aus dem zweiten Obergeschoss hinab. Er verletzte sich dabei schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.