Schwerer Raub am Erfurter Hauptbahnhof

Erfurt Ein 34-Jähriger wurde am Samstag von einem Mann attackiert und bestohlen. Die Bundespolizei stellte den bekannten Täter.

Ein sogenannter Intensivtäter ist der Bundespolizei am Samstag ins Netz gegangen. Der 27-jährige ausreisepflichtige Marokkaner griff am Hauptbahnhof einen 34-jährigen Deutschen an und raubte ihn aus. Polizisten konfrontierten den aggressiven Angreifer, stellten Geld, Drogen und ein Messer sicher.

Ermittlungen ergaben, dass der Mann in etwa 50 Fällen polizeilich auffällig wurde – nicht nur in Thüringen. Erst kurz vor Weihnachten wurde er den Polizeiangaben zufolge aus einem Leipziger Gefängnis entlassen. Er wurde am Sonntagmittag einem Richter vorgeführt und zur Untersuchungshaft in die Justizvollzugsanstalt Tonna gebracht.