Schwerer Unfall auf A4 bei Erfurt - Autobahn stundenlang gesperrt

Erfurt Ein Unfall auf der A4 bei Erfurt hat am Montagabend für eine stundenlange Sperrung der Autobahn gesorgt.

Am Montagabend gegen 21:20 Uhr ereignete sich auf der A4 in Richtung Frankfurt zwischen der Anschlussstelle Erfurt-West und dem Kreuz Erfurt ein Unfall, bei dem niemand verletzt wurde aber Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro entstand. Laut Polizei war ein Kleintransporter auf einen Lkw mit Anhänger aufgefahren.

Durch die Kollision riss der Anhänger vom Zugfahrzeug und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen, wobei die Ladung in Form von Stahlträgern auf der Fahrbahn verteilt wurde. Bis kurz vor Mitternacht war die A4 in Richtung Frankfurt voll gesperrt. Gegen 2 Uhr am Dienstag seien die Bergungsarbeiten abgeschlossen gewesen und der Verkehr konnte wieder uneingeschränkt fließen.

