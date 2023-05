Seine Bahnen ziehen kann man am 1.Mai in der Roland-Matthes.-Schwimmhalle.

Schwimmhallen-Betrieb am 1.Mai in Erfurt verändert

Erfurt. Wer am Maifeiertag in Erfurt fröhlich abtauchen will, muss sich den richtigen Ort aussuchen.

Aufgrund des Feiertages ändern sich am 1. Mai 2023 die Öffnungszeiten der Erfurter Schwimmhallen. Wie der Bäderbetrieb der Stadtwerke mitteilt, steht die Roland-Matthes-Schwimmhalle ganztägig von 8 bis 20.30 Uhr für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung. Die Sauna in der Roland Matthes Schwimmhalle ist von 8 bis 20.30 Uhr als Gemeinschaftssauna in Betrieb.

Die Schwimmhalle Johannesplatz bleibt am 1. Mai 2023 jedoch ganztägig geschlossen. Die Besucher werden gebeten, stattdessen die Schwimmhalle im Erfurter Süden zu besuchen.