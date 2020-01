Seit 50 Jahren ist in der Flur kein Stein vor ihm sicher

Es war ein Stück verkalktes Schilf, erinnert sich Burkhard Goymann, etwas für ihn rätselhaftes, das er als 12-Jähriger aus dem Hausmüll zog. Neugierig zu erfahren, um was es sich dabei handelt, brachte er es mit in die Schule und fragte seine Lehrerin. Die konnte es nicht nur erklären, sie hatte auch entsprechende Literatur parat. Durch die Lektüre sei der Funke dann übergesprungen, erinnert sich der heute 65-Jährige. Das Interesse war geweckt, er wollte weitere Funde machen, Fortan war kein Gebüsch mehr vor ihm sicher, jeder Stein wurde umgedreht. Feldbegehungen gehörten ab sofort zu seinem Lebenslauf.

Noch als Schüler, qualifizierte sich Goymann 1970 zum ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger – und heute, nach runden 50 Jahren, ist er als solcher immer noch mit der gleichen Begeisterung rund um seinen Geburtsort Markvippach in der Flur unterwegs. Und ist bei nahezu jedem Flurgang fündig geworden. Die frühesten Funde in der Gemarkung konnte er der Nacheiszeit zuordnen. 2005 entdeckte er ein Zeltlager der Jäger, die eindeutige Spuren hinterließen – 12000 Jahre alte Feuersteine.

Bereits 1969 war es ein schnurkeramisches Grab, das er bei Vippachedelhausen sichtete, dessen Grundrisse danach freigelegt wurden, 1972 eine karolinische Siedlung am Ortsrand von Markvippach. Quer durch die Zeitalter hat er Zeitzeugnisse geborgen.

Die Gegend sei für einen Bodenarchäologen eine wahre Goldgrube, weiß er. Denn gerade in den Auen der Unstrut, Gramme und Vippach, wurde bevorzugt gesiedelt. Der Mensch bevorzuge einen Wasserlauf um sich niederzulassen. Immer wieder habe sich dies um Markvippach in der Menschheitsgeschichte wiederholt. In den vergangenen 50 Jahren hat Goymann reichlich Erfahrungen gesammelt, sein fachmännischer Blick wird geschätzt. Auch im Thüringer Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, das ohne das Hobby des Markvippachers um einiges ärmer wäre. Denn seine Funde füllen inzwischen zahlreiche Regale im Depot. Was unter der Erde gefunden wird, ist Eigentum des Landes, muss archiviert und abgegeben werden. Damals, wie heute.

Vor der Wende, so Goymann, war es wesentlich mehr, die Funde häuften sich – begründet in der Landwirtschaft. Denn die größten Erfolgsausschichten gebe es stets, wenn der Acker bestellt wird, wenn die Furche gezogen, das unterste nach oben geholt wurde. Früher sei der Pflug noch richtig tief eingedrungen, heute geht er flach über das Feld, die Zahl der Funde sei deshalb ständig rückläufig. Aber es gibt sie noch. Derzeit warten mehrere Behälter mit Fundstücken aus der römischen Kaiserzeit darauf nach Weimar geholt zu werden.

Germanische handgefertigte Töpferware aus der römischen Kaiserzeit. (1. bis 4. Jahrhundert nach Christi), hat Burkhard Goymann 2019 aus der Baugrube eines Eigenheimbaus mitten in Markvippach gesichert. Foto: Hartmut Schwarz

Für Burkhard Goymann bleibt das Interesse an der Geschichte, die Freude, etwas entdeckt zu haben, dass ohne ihn wohl verloren wäre. Trotzdem ärgert er sich über die amtlichen Hürden. Dass die Mühen seiner Arbeit in Pappkartons im Depot verschwinden, respektiert er, dass es nicht möglich ist, die eigenen Funde als Leihgabe für eine Ausstellung im Markvippacher Bürgerhaus zu erhalten, sei weniger schön. Dies sei erst nach dem Abschluss der wissenschaftlichen Auswertungen möglich – was Jahre dauern könnte. Dies sei sehr schade, zumal viele Markvippacher (vor allem die Zugezogenen) gern mehr über den Ort und die Region wissen möchten. Auch zum Tag des offenen Denkmals sei dies nicht möglich gewesen.

Aber auch wenn die Bodenfunde nach der Ausgrabung wieder in der Versenkung verschwunden sind – für die Geschichte des Ortes ist Goymann der ideale Ansprechpartner.

Auch für die oberirdische. Als nach der Wende von Roland Dix die Wasserburg beräumt wurde, stand er ihm mit ganzer Manneskraft zur Seite. In der Hoffnung, wieder ein Stück Geschichte zu heben. Etwa 70 Kubikmeter Schutt habe man aus den Gewölben gehoben – gefunden wurde absolut nichts.

Die Verkaufsurkunde der Herren von Vippach stammt aus dem Jahr 1617 und ist noch perfekt erhalten. Foto: Hartmut Schwarz

Aber es habe auch richtige Glücksfälle gegeben, was Burkhard Goymann mit einem Ordner voller alter Schriftstücke untermauert. Darunter die Urkunde, mit der 1617 der Verkauf der Burg durch die Vippacher Herren an Rudolf von Drachenfels besiegelt wurde. Abgeholt habe er die Dokumente vor Jahren in Rudolstadt, bei den Nachkommen eines Schloßvippacher Arztes. Nach 1945 habe dieser die Schriftstücke im Schloßvippacher Schloss sichergestellt, nachdem die dort einquartierten Evakuierten versuchten Feuer zu machen. Ein Teil der Dokumente allerdings war dahin.

Sein jüngstes Projekt: Der Beschuss des Kleinbahn-Triebwagens T 06 im Frühjahr 1944 durch die Amerikaner. Er hat die Geschosshülsen (Kaliber 50) entdeckt, drei verschiedene Chargen, was auf drei Jagdflieger schließen ließe. Anhand des Fundortes konnte er auch die Angriffsrichtung definieren – sie kamen aus Richtung Erfurt. Jetzt sucht er nach Zeitzeugen und ist bereits fündig geworden.

Mehrere Tage habe der kaputte Triebwagen hinter dem Markvippacher Bahnhof gestanden – und einige hatten in den Kanzeln sogar die Piloten gesehen. Derzeit recherchiert er die Kenn-Nummern der Geschosshülsen. Dass ihm die Themen ausgehen, ist eher unwahrscheinlich...