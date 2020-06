Sekundenschlaf hinterm Lenkrad führt zu schwerem Unfall in Erfurt

Sekundenschlaf endet im Krankenhaus

Zu wenig Schlaf führte wohl dazu, dass ein 52-Jähriger am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in Windischholzhausen von der Straße abkam, mit einer Laterne kollidierte und an einer gemauerten Abwasserführung hängen blieb.

Der Mann wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem VW sei laut Polizeimeldung Totalschaden entstanden. Er musste mit einem Kran geborgen und abgeschleppt werden.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Dem Mann droht nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

In der Scharnhorststraße aufgelauert

Zwei Unbekannte lauerten am Mittwochmorgen einem 20-Jährigen in der Scharnhorststraße auf. Sie bedrohten ihn, schlugen ihm ins Gesicht und forderten die Herausgabe von Wertgegenständen. Der junge Mann händigte ihnen daraufhin mehrere hundert Euro Bargeld, ein Smartphone und eine EC-Karte aus. Die Diebe konnten anschließend flüchten.

Gleich mehrere Verstöße bei einem Autofahrer

In der Nacht auf Donnerstag wurde ein 23-Jähriger Autofahrer in der Friedrich-Engels-Straße kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Obendrein waren am BMW des Mannes gestohlene Kennzeichen angebracht. Das Auto wurde beschlagnahmt, heißt es in der Polizeimeldung.

Da der Mann keinen festen Wohnsitz angeben konnte und bereits einschlägig bekannt war, wurde er vorläufig festgenommen und wird am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.

