Band aus Hamburg feiert in Erfurt ihren 30. Geburtstag

Erfurt. 30 Jahre ist es her, dass sich Selig zum ersten Mal im Proberaum trafen. Jetzt kommen sie auf ihrer Jubiläumstour auch nach Erfurt.

Hamburg, Frühjahr 1993. In einer Kneipe auf St. Pauli beschließen Jan Plewka und Christian Neander ein Band zu gründen. Ihre ersten Songs sind geschrieben, und so laden die beiden Leo Schmidthals, Stoppel Eggert und Malte Neumann in den Proberaum ein. Es ist Liebe auf den ersten Ton. Das ist 30 Jahre her – und Grund genug für eine Jubiläumstour, die am Mittwoch, 8. November, ins Haus sozialer Dienste (HsD) nach Erfurt führt.

Im September war Plewka gemeinsam mit Marco Schmedtje bei Franz Mehlhose zu erleben. Allerdings mit Coverversionen von Toto bis Madonna, dazu eigenen Hits und solchen von Rio Reiser.

Der Selig-Sound ist beeinflusst von Nirvana, Led Zeppelin und den Black Crowes, und sie sind die Ersten, die diesen mit deutschen Texten kombinieren. Die Musikpresse nennt es German Grunge oder Hippie Metal. Außergewöhnliche Videos und eine starke Live-Präsenz sorgen für Aufmerksamkeit und unzählige ausverkaufte Konzerte und Auftritte bei den größten Festivals. „Doch mit dem Ruhm kommen auch die Dämonen, und so ist nach den ersten drei Alben plötzlich Schluss“, heißt es in der Konzertankündigung.

Die große Pause dauert dann fast zehn Jahre, aber als die Zeit reif ist, feiern die Band und ihre alten und neuen Fans ein grandioses Comeback mit neuer Musik, neuer Energie und goldenen Ehrungen. Seit dem Selig-Debüt von 1994 bis zum heutigen Tag haben Plewkas Text in Verbindung mit dem Sound der Band ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. „Für die Fans war und ist Selig ein Teil ihres Soundtracks, ihrer Geschichte, ihres Lebensgefühls.