An der Gera können Jung und Alt beim Flussentdeckertag die Flora und Fauna am Rande des Flusses kennenlernen.

Seltene Anblicke an der Gera in Walschleben

Erfurt. Erfurter können ein Stück Walschleben erkunden. Wie man dabei sogar eine Bootstour gewinnen kann.

Kinder und Jugendliche, Eltern und Großeltern sind für Samstag, 30. September, zu einer Flussentdeckertour ab 14 Uhr in Walschleben eingeladen. Bei der Tour werden kleine Wassertiere wie Insektenlarven, Schnecken oder Käfer mit Kescher und Lupe erforscht. In naturnahen Abschnitten kann man vielleicht den seltenen Eisvogel entdecken. Am renaturierten Flussabschnitt gibt es nun wieder geeignete Uferkanten zum Brüten und überhängende Bäume für den azurblauen Vogel.

Hochwasserschutz zum Anfassen

An anderen Stellen können die technischen Anlagen zum Schutz der Orte vor Hochwasser besichtigt werden. Auch wird erläutert, welche Maßnahmen zum Hochwasserschutz und zur Verbesserung der Gewässer-Lebensräume laufen. Die Entdeckungen können gleich für den Wettbewerb „Entdeckerfreuden an der Gera“ genutzt werden. Kinder, Familien und Schulen können sich mit einem Flusstagebuch beteiligen und eine Bootstour gewinnen. Die kostenfreie Tour dauert zwei Stunden und beginnt an der Gerabrücke in Walschleben. Es wird um Anmeldung unter Telefon 0151/ 12818816 oder per Mail an info@sinnfonia.de gebeten.