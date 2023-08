Dieser schwarze Audi RS2 Avant wurde am Sonntag in Erfurt gestohlen.

Seltener Audi-Youngtimer am Stotternheimer See bei Erfurt gestohlen

Erfurt. Ein 46 Jahre alter Mann vermisst seinen 29 Jahre alten Audi RS2. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 29 Jahre alter Audi RS2 Avant ist am Sonntag am Stotternheimer See entwendet worden. Laut Polizeimeldung war der 46 Jahre alter Besitzer zum Baden an den See gefahren. Als er nach ein paar Stunden wieder kam, war der schwarze Audi nicht mehr da.

Bei dem RS2 Avant handelt es sich um ein Sondermodell, das Anfang der 90er-Jahre zusammen mit Porsche gebaut wurde. Entsprechend ist der Wert des Autos hoch: etwa 60.000 Euro. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben und hat ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

