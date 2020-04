Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Senioren erfreut über Bilder

Erfurt. Anderen Menschen zu helfen, die derzeit kaum soziale Kontakte haben, bereitet vielen Erfurtern eine Freude. So auch den Jüngsten. Im sozialen Netzwerk Facebook hatte es eine Aktion gegeben: „Malt mit euren Kindern schöne und bunte Bilder und schickt sie uns zu. Unsere Bewohner dürfen keinen Besuch empfangen und würden sich sehr über diese Geste freuen."

Schon wenige Tage später ist Sabine Blask, die Leiterin des Caritas Altenpflegezentrum St. Elisabeth in der Herderstraße überwältigt. "Dies hat sich unwahrscheinlich schnell rumgesprochen und wir bekommen die ersten Bilder, selbst gebastelte Blumen und vieles mehr", berichtet sie erfreut. Mancher schreibe sogar ein Gedicht auf, etwa den "Frühlingsspaziergang". "Wir haben die Bilder im Foyer ausgestellt, Gebasteltes an den Osterstrauß gehängt oder an die Fenster." Von einer Kita aus Bienstedt hätte das Heim ein ganzer Schwung Kunstwerke erreicht. "Wir danken allen sehr", betont Sabine Blask. "In diesen schwierigen Zeiten ist all das etwas sehr Schönes."