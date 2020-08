Serie von Fahrzeugdiebstählen in Erfurt - 27 Energy-Drinks gestohlen - 71 km/h zu schnell

71 km/h zu schnell

Eilig hatten es offensichtlich mehrere Autofahrer am Wochenende in Erfurt. Bei mehreren Kontrollen wurden die Verkehrssünder erwischt. So wurde in der Arnstädter Chaussee ein Mercedes-Fahrer mit 97 bei erlaubten 60 km/h ertappt. 12 andere Autofahrer waren ebenfalls zu schnell. Spitzenreiter war allerdings ein Pkw-Fahrer, der auf der B7 unterwegs war: Mit „stolzen“ 171 km/h wurde hier ein Autofahrer gemessen, 77 Personen überschritten die erlaubten 100 km/h.

Scharf auf Energydrinks

27 Energydrinks ließ am Freitag ein 51-Jähriger in einem Discounter im Erfurter Norden mitgehen. Der Mann versuchte, die Waren aus dem Geschäft zu schmuggeln und wurde dabei ertappt. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde in seinem Rucksack noch ein Brotmesser sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Der Obdachlose wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Motorräder, E-Bikes und VW Bus: Serie von Fahrzeugdiebstählen in Erfurt

In den vergangenen Tagen kam es in Erfurt vermehrt zum Diebstahl von Motorrädern. In der Budapester Straße stahlen Unbekannte eine Honda CB500. Eine KKR Explorer wurde in der Sangerhäuser Straße entwendet und eine KTM wurde in der Moritzwallstraße gestohlen. Aus einer Garage im Erfurter Süden stahlen Diebe zwei E-Bikes. Die hochwertigen Räder wurden in der Nacht zum 23. August gestohlen. Sie haben einen Wert von über 9000 EUR. Ein VW Bus samt Fahrrädern und persönlichen Dokumenten wurde in der Nordstraße gestohlen. Das aus Österreich stammende Auto hatte noch einen Wert von knapp 20.000 EUR.

Autoscheiben eingeschlagen

Die Scheiben von zwei Pkw schlugen Unbekannte am Wochenende in Sömmerda ein. Ein in der Lucas-Cranach-Straße abgestellter VW wurde dadurch beschädigt, gestohlen wurde offensichtlich nichts. Auf ein Portemonnaie hatten es Diebe im Bereich des Scherndorfer Weges abgesehen. Die Langfinger gelangten durch die zerstörte Scheibe ins Innere des Fahrzeuges. In der Börse befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente.

Dekodiebe

Aus einem Baumarkt in Sömmerda stahlen Unbekannte 21 Pflanzen samt Übertöpfen sowie Baumaterial. Sonntagmorgen müssen die Diebe zugeschlagen haben und über den Zaun des Marktes auf das Gelände gelangt sein. Wie hoch der Wert der Beute ist, kann die Polizei noch nicht sagen.

