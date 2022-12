Shopping-Sonntag in Erfurter Innenstadt

Erfurt. Erfurts Händler hoffen am Sonntag auf viele Kunden und setzen auf Besucher des Weihnachtsmarktes.

Der Weihnachtsmarkt zieht derzeit täglich Zehntausende in die Stadt, darunter natürlich auch viele Touristen. Die meisten kommen unter der Woche und am Samstag. Für den Sonntag haben sich die Händler etwas einfallen lassen: Sie öffnen ihre Geschäfte. Am 4. Dezember kann also von 12 bis 18 Uhr gemütlich in den Läden der Innenstadt gebummelt werden. „Das ist doch eine prima Zeit, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen“, wirbt City-Managerin Patricia Stepputtis.

Der letzte verkaufsoffene Sonntag war am 30. Oktober. „Das war ein voller Erfolg, die Gewerbetreibenden waren sehr zufrieden“, sagt sie. Es sei der beste verkaufsoffene Sonntag seit zwei Jahren gewesen. Sogar aus Nordbayern waren Besucher angereist.

Ein kleines kulturelles Begleitprogramm gibt es am Anger. Zwischen 13 und 18 Uhr wird das Erfurter Carillon im Bartholomäusturm den verkaufsoffenen Sonntag musikalisch umrahmen. Zu jeder vollen Stunde erklingt eine vorweihnachtliche Melodie vom Turm herab.

Bereits am 3. Dezember wird Marie-Madeleine Crickboom (Verviers/Belgien) ab 16 Uhr ein Livekonzert auf den 60 Bronzeglocken im Bartholomäusturm spielen. Es erklingen Melodien aus Europa und den USA. Programme liegen in der Buchhandlung Peterknecht, im Hotel Zumnorde (Rezeption) und bei Juwelier Jasper aus.