Sieben-Tage-Inzidenz in Erfurt unverändert

Erfurt. Am Wochenende sackt die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle stets ab. In Erfurt waren 57 Neuinfektionen aufgelistet worden.

Mit am Samstagvormittag gemeldeten 57 Neuinfektionen mit Corona, erfährt die Statistik für die Landeshauptstadt erneut eine Schwankung. Zuvor lag die Zahl mit 142 deutlich höher. Ungeachtet dessen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 255,5. Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt gleichbleibend 3,7. Verstorben ist in Erfurt in den vergangene zehn Tagen niemand mit Corona – seit Pandemiebeginn aber 533 Menschen.