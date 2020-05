Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Simson-Fahrer schwer verletzt - Tresore mit Tausenden von Euro gestohlen

Simson-Fahrer schwer verletzt

In Gebesee wurde Mittwoch ein 16-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt. Gegen 13:30 Uhr fuhr ein VW von einem Feldweg auf den Herbslebener Weg. Der 26-jährige Fahrer übersah dabei den Jugendlichen, der mit seiner Simson durch den Ort fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 16-Jährige in einen Zaun geschleudert. Er musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An der Simson entstand Totalschaden. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Tresore mit Tausenden von Euro gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch wurden in der Erfurter Innenstadt gleich zwei Tresore gestohlen. Diebe hatten mehrere Türen aufgehebelt, um in das Büro einer Bäckerei zu gelangen. Dort entwendeten sie einen Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld. Die gleiche Beute machten Diebe in einer Bar. Sie hebelten ein Fenster auf und drangen so in die Lokalität ein. Nachdem mehrere Räume durchsucht wurden, ließen sie ebenfalls einen Tresor mit mehreren tausend Euro mitgehen. An beiden Tatorten kam die Kriminalpolizei zum Einsatz. Ob für die Diebstähle dieselben Einbrecher verantwortlich sind, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

I-Phones gestohlen

Unbemerkt suchten Diebe in der Nacht zu Mittwoch in Daberstedt ein Einkaufszentrum heim. Sie hebelten die Tür zu einem Handyladen auf und machen sich an Warensicherungen zu schaffen. Sie erbeuteten schließlich drei I-Phones im Wert von über 2.000 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur.

