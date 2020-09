Skoda Octavia gestohlen - mit 2,2 Promille erwischt - gleich zwei Einhandmesser

45-Jährigen mit 2,2 Promille erwischt

Polizisten kontrollierten in der Nacht zu Freitag, kurz nach Mitternacht, einen Fahrradfahrer in der Schlachthofstraße von Erfurt. Der 45-jährige Mann hatte offensichtlich einen feucht-fröhlichen Abend hinter sich. Er brachte es bei einem Alkoholtest auf über 2,2 Promille. Eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr waren die Folge.

Skoda Octavia gestohlen

Einem 35-jährigen Mann wurde zwischen dem 9. und 10. September das Auto in Erfurt gestohlen. Er hatte seinen Skoda Octavia im Wert von über 4.000 Euro auf einem Parkplatz in der Körnerstraße geparkt. Diebe öffneten das verschlossene Auto und verschwanden damit in unbekannte Richtung.

LKW-Fahrer bestohlen

Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer belieferte am frühen Donnerstagmorgen in der Albrecht-Dürer-Straße in Sömmerda einen Supermarkt. Dabei ließ er seinen Lkw einen kurzen Augenblick unverschlossen zurück. Ein Dieb nutzte diesen Moment aus und stahl aus dem Führerhaus des Lkws das Portemonnaie mit Bargeld und Ausweisdokumenten des Mannes.

Gleich zwei Einhandmesser sichergestellt

Bei der Kontrolle eines 18-Jährigen am Donnerstagabend in der Erfurter Straße von Sömmerda stießen die Polizisten gleich auf zwei Einhandmesser. Der junge Mann hatte diese in seiner Brusttasche aufbewahrt. Die Messer wurden sichergestellt und eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz erstattet.

30-Jähriger in Erfurt unter Drogen auf gestohlenem Moped unterwegs

