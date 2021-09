Skrupelloses Diebespärchen wirft in Erfurt bei Flucht Topfpflanze auf Mitarbeiter

Erfurt. Die Frau trat zudem eine Mitarbeiterin. Der Mann machte kurz darauf einen Fehler und landete im Gefängnis.

Am Freitagvormittag wurden eine 38-jährige Frau und ihr 33 Jahre alter Begleiter in einem Einkaufsmarkt im Rieth beim Diebstahl von Lebensmitteln gestellt. Einem Mitarbeiter gelang es laut Polizei, den beiden Personen ihr Beutegut abzunehmen. Dies war für die Täterin Anlass genug, um eine Topfpflanze in dessen Richtung zu werfen. Der Mann wurde am Arm getroffen und jedoch nicht verletzt.

Bei ihrer Flucht wurde die Frau durch eine Mitarbeiterin erneut gestellt. Die Täterin trat ihr gegen das Knie und konnte zunächst weiterflüchten. Durch das schnelle Handeln der Polizisten konnte sie jedoch in der Nähe des Tatortes aufgegriffen werden.

Dem Mann gelang ebenfalls die Flucht. Beim Verlassen des Einkaufsmarktes stieß er zwei Kunden beiseite und konnte sich zunächst entfernen. Einige Zeit später kehrte er jedoch zurück, wurde wiedererkannt und schließlich durch die Polizei festgenommen. Gegen den Mann lagen mehrere offene Haftbefehle vor, sodass er an ein Gefängnis übergeben wurde.

Rettungskräfte in Erfurt angegriffen

