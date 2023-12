Die Erfurter Verkehrsbetriebe passen ihren Fahrplan für Bus und Straßenbahn an den Feiertagen an.

Feiertagsverkehr So fahren Bus und Bahn an den Feiertagen durch Erfurt

Erfurt Weihnachten und Neujahr gibt es einige Änderungen für die Fahrpläne der Evag. Hier sind die Details.

Zu Weihnachten, Silvester und Neujahr passt die Evag ihren Fahrplan an. Heiligabend fahren alle Stadtbahn- und Bus-Linien bis 17 Uhr wie an einem regulären Sonntag. Anschließend verkehren die Stadtbahn-Linien sowie die Bus-Linie 9 bis 0.30 Uhr im 30-Minutentakt in veränderter Verkehrsführung mit Angerkreuzungen jeweils zu den Minuten 00 und 30.

In der Nacht vom 24. zum 25. Dezember besteht kein Verkehrsangebot, Busse und Straßenbahnen stehen still. Aufgrund der fehlenden Nachtfahrten erfolgen die ersten Abfahrten zur Angerkreuzung wieder um 4.30 Uhr. An den Weihnachtsfeiertagen fahren alle Linien wie sonn- und feiertags. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es darüber hinaus auf ausgewählten Bus-Linien im Abendverkehr zusätzliche Angebote in die Ortsteile, teilen die Erfurter Verkehrsbetriebe mit.

Zwischen den Feiertagen verkehren alle Stadtbahn- und Bus-Linien gemäß Ferienfahrplan.

An Silvester verkehren alle Stadtbahn- und Bus-Linien bis 20 Uhr wie Sonn- und Feiertag und weiter bis 23 Uhr wie Samstag. Die letzte Angerkreuzung für die Stadtbahnen findet um 23.30 Uhr statt. Bei den Bus-Linien sind jeweils Besonderheiten bei den letzten Abfahrten zu beachten. Nach einer Betriebspause fahren die Stadtbahn-Linien und die Bus-Linie 9 im 20-Minuten-Takt mit Angerkreuzungen ab 0.50 Uhr bis 2.30 Uhr. Nach 1 Uhr gibt es auf den Bus-Linien 10, 30, 43, 51, 60 und 90 zusätzliche Fahrten in die Ortsteile.

Neujahr fahren die Stadtbahn-Linien zwischen 3 und 7 Uhr nach einem Sonderfahrplan, ab 7 Uhr verkehren alle Stadtbahn- und Bus-Linien wie sonn- und feiertags.

Die jeweils gültigen Fahrtzeiten finden Fahrgäste im Internet unter www.evag-erfurt.de oder in der EVAG-App „Erfurt mobil“. Die Mitarbeiter des Servicetelefons geben per Telefon unter 0361/19449 Auskunft.