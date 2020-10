So viel Beethoven wie möglich

Die Philharmonischen Konzerte leben (wieder) – trotz der Corona-Einschränkungen. Das ist eine Botschaft, die dem Vorsitzenden des Kammermusikvereins Erfurt, Eugen Mantu, und seinen Mitstreitern wichtig ist. Zudem soll im Beethoven-Jubiläumsjahr „so viel Beethoven wie möglich“ zu erleben sein.

Natursinfonie untermalt mit Videoprojektion

In nächster Zeit stehen ein Doppelkonzert und ein weiteres Konzert im Theater sowie eines im Haus Dacheröden an. Noch nicht ganz in Sack und Tüten ist das Weihnachtskonzert, das dieses Jahr mal nicht mit Johann Sebastian Bach, sondern mit Ludwig van Beethoven aufwartet.

Als Doppelkonzert erklingt Beethovens Natursinfonie „Pastorale“ am Samstag, 10. Oktober. 18 Uhr und noch einmal um 20.30 Uhr bringt das Streichsextett „Majore“ die „Pastorale“ in einer Fassung für diese Besetzung zu Gehör. Erarbeitet wurde sie von einem Erfurter Zeitgenossen Beethovens, vom Komponisten Michael Gotthard Fischer, auch „Erfurter Beethoven“ genannt. Er war Sohn eines Alacher Gastwirts und wirkte unter anderem als Komponist und Organist der Prediger- und Barfüßerkirche.

Landschaften aus Thüringen und der Welt hören und sehen

Per Video werden dazu Projektionen der Erfurter Künstlerin Susanna Hanna gezeigt. Landschaftsaufnahmen, entstanden in Thüringen und auf Reisen, nehmen die Themen der einzelnen Sätze der „Pastorale“ auf. „Nicht ganz einfach für die Musiker, denn sie müssen auf die Bilder achten, damit beides übereinstimmt“, erklärt Mantu und verspricht einen wahren „Hör- und Sehgenuss“. Die Ausführenden sind Gundula Mantu und Susanne Tautz-Bernhard (Violine), Kerstin Schönherr und Thomas Frischko (Viola), Eugen Mantu und Frank Drechsel (Violoncello).

Das 2. Philharmonische Kammerkonzert hält am Sonntag, 11. Oktober, ab 11 Uhr Beethovens Frühlingssonate, die Violoncellosonate und das „Geistertrio“ mit Gundula Mantu (Violine), Claudia Schwarze (Violoncello) und Ralph Neubert (Klavier) bereit.

Im Corona-Jahr Kapazitäten im Großen Haus des Theaters

„Beethoven satt: Late Nightkonzert“ heißt es am Freitag, 30. Oktober, 21 Uhr, mit Liene Henkel und Yulia Peters – diesmal im Haus Dacheröden am Anger 37.

Der Rathausfestsaal war der übliche Veranstaltungsort für die Philharmonischen Konzerte, für die er derzeit gesperrt ist. Den Musikern des Kammermusikvereins und ihren freischaffenden Gästen kommt zugute, dass das Große Haus des Theaters in diesem Corona-Jahr Kapazitäten hat. Das Beethoven-Festival anlässlich des 250. Geburtstags des Komponisten wird von der Sparkassenstiftung gefördert.

Karten für die Konzerte im Theater: Tel. 0361/22 33-155 sowie an der Tageskasse; Karten für das Konzert im Haus Dacheröden ausschließlich dort, Tel. 0361/64 41 23 75