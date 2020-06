Wieder mit Publikum: Beim Internet-Live-Konzert am Sonntagabend empfängt Gastgeber Vinzenz Heinze diesmal den Sänger Gregorio Hernández. 80 Zuschauer dürfen im Kaisersaal dabei sein. Wir haben exklusiv fünfmal zwei Tickets für unsere Leser.

„Sonntagabend“ dürfen 80 Zuschauer im Erfurter Kaisersaal miterleben

Ganz klein, aber eine große Sache: Die in Corona-Zeiten mit Internet-Live-Konzerten gestartete Reihe „Sonntagabend“ darf am 14. Juni erstmals mit echtem Publikum im Kaisersaal über die Bühne gehen. Zwar gibt es nur 80 Tickets, doch davon zweimal fünf Eintrittskarten exklusiv für unsere Leser.

Der Pianist Vinzenz „Vinz“ Heinze empfängt den aus Kuba stammenden Sänger Gregorio Hernández. „Er hat genau wie ich eine Vorliebe für Colahühnchen, Schokolade und gute Musik“ weiß er. Wie gewohnt startet „Vinz“ um 18.30 Uhr zunächst eine halbe Stunde Solo und macht dann gemeinsam mit seinem Gast weiter, der der kreative Kopf der Band Jamtonic und Mitglied der Acapella Band Slix ist.

Das Konzert mit Studiocharakter wertet Kaisersaal-Chef Thomas Günther als „mehr ein Lebenszeichen der Kultur, als einen wirtschaftlichen Beitrag“. Aber es sei ein Anfang. Die kleine Bestuhlung ist ebenfalls ein Anfang. Im 650 Plätze umfassenden Kaisersaal-Parkett dürften unter Corona-Regeln 227 Leute im Publikum sein. Da das Klavier in der Mitte steht und noch unsicher ist, wie das Angebot aufgenommen wird, geht es eine Nummer kleiner los. Abstände müssen eingehalten werden, aber Paare können zusammensitzen. Direkt am Platz müssen Mund-Nasen-Bedeckungen nicht getragen werden, auf dem Weg dorthin schon. Die Gäste müssen registriert werden., was beim ausschließlich kontaktlosen Ticketkauf erledigt wird.

Wer gewinnen möchte, sollte schnell sein und eine E-Mail mit dem Stichwort „Sonntagabend.tv“ in der Betreffzeile an info@kaisersaal.de senden. Die ersten fünf Mail-Schreiber werden benachrichtigt. Wer kein Glück hat, kann im Ticketshop auf der Internetseite des Kaisersaals Karten erwerben. Im Internet kann das Konzert live verfolgt werden, der Zugang ist über www.sonntagabend.tv möglich.