Sophie Passmann live in Erfurt: Alle sind „Pick me girls“

Erfurt. Autorin und Podcasterin Sophie Passmann liest am Donnerstagabend im Erfurter Kaisersaal.

„Ich bin nicht so wie andere Frauen“ ist der typische Satz eines „Pick me girls“, einer Frau, die sich bei Männern interessant machen will, indem sie andere Frauen schlecht macht. Das ist nicht nur unbewusst frauenfeindlich, sondern würdigt auch das eigene Selbst ab, sagt Sophie Passmann. Mit dem Phänomen beschäftigt sie sich in ihrem dritten und bisher persönlichsten Buch, aus dem sie am Donnerstag, 12. Oktober, 20 Uhr, im Erfurter Kaisersaal liest.

Sophie Passmann ist Autorin, Moderatorin, Podcasterin und gelegentlich Schauspielerin. Schon in ihrem zweiten Buch „Alte weiße Männer“ arbeitete sie sich am Patriarchat ab. „Pick me girls“ ist eine Auseinandersetzung mit dem männlichen Blick und wie er das weibliche Handeln formt. Die 29-jährige Autorin blickt auf ihr bisheriges Leben zurück und wirft die Frage auf: Welche Version von sich selbst hätte sie sein können, wenn das Patriarchat nicht existieren würde?

Warum alle Frauen „Pick me girls“ sind und welche Unmöglichkeiten Sophie Passmann und höchstwahrscheinlich auch jede andere im Laufe ihres Lebens ertragen muss, das seziert die Autorin in ihrer Lesung.

Wenige Restkarten gibt es noch, unter anderem unter kaisersaal-shop.de