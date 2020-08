Sozialatlas: Die Segregation in Erfurt schreitet voran

Das Rieth und der Berliner Platz haben nicht nur die mit Abstand ungünstigste Sozialstruktur in Erfurt. Sie haben in den letzten Jahren auch noch weiter an Boden verloren. Das besagt der neue Sozialstrukturatlas, der Bevölkerungsdaten von 2017 zu allen Ortsteilen auflistet und sie mit den Werten von 2012 vergleicht. Die Segregation, das Auseinanderdriften von blühenden und welkenden Stadtteilen, schreitet demnach voran.