Spaziergänger im Erfurter Steiger aufgepasst: Haltestelle Waldhaus aufgehoben

Erfurt. Steiger-Spaziergänger müssen sich umstellen, wenn sie mit dem Bus in den Erfurter Wald anreisen. Was wo wie lang gesperrt ist, sagen wir hier:

Aufgrund einer Vollsperrung der Rhodaer Chaussee wird die Bus-Linie 60 in der Zeit vom 17. April bis voraussichtlich 28. April über die Haltestelle Alte Försterei umgeleitet. Darüber informierten die Erfurter Verkehrsbetriebe (Evag). Die Haltestellen Waldhaus und Rhodaer Chaussee werden in beiden Richtungen aufgehoben. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.evag-erfurt.de, über die Evag-App „Erfurt mobil“ sowie an den Haltestellen.