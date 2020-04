Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spaziergang mit Mehrwert

Sehen Sie es als Chance. Nutzen Sie die Zeit, die Sie derzeit nicht mit Freunden, im Verein oder in Cafés verbringen können -- und erkunden Sie Ihre Stadt und Umgebung.

Wir haben die Möglichkeit, nach draußen zu gehen, wenn es uns beliebt. Ein Freund aus Frankreich war erstaunt, als er Fotos von meiner Osterwanderung sah. Ihr dürft einfach so raus? Diese Frage ließ mich grübeln. Wir haben in Deutschland noch Glück. Es gibt Kontaktverbot, aber keine Ausgangssperre. Es gibt keine Uhrzeiten wie in Paris, an denen man die Wohnung für Sport nicht verlassen darf. Nein, wir könnten morgens joggen, mittags Radfahren, abends spazieren gehen.

Bin ich auf Achse, sehe ich meist Familien mit Kindern, Leute mit Hunden oder Sportler. Dabei könnten viel mehr den Frühling genießen. Wege entdecken, die sie noch nie gegangen oder geradelt sind. Die Felder um Erfurt sind weitläufig, hier kann man Kilometer laufen, ohne jemandem zu begegnen. Es ist ruhig. Kein Straßenlärm, keine erzwungenen Mindestabstände, denn hier ist niemand. Schnappen Sie sich den Fotoapparat, Blumen und Bäume beginnen zu blühen. Suchen Sie Details. Daraus lassen sich Karten gestalten, Mitmenschen erfreuen. Der Spaziergang hat also noch Mehrwert. Und gut für die Seele ist er allemal.