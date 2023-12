Sperriges Diebesgut: Einbrecher in Erfurt reißen sich komplette Küche unter den Nagel

Erfurt Einbrecher haben in Erfurt aus einer leeren Wohnung eine komplette Küche gestohlen. Erst Tage später bemerkte der Hausmeister den Einbruch.

In der vergangenen Woche sind Diebe in eine leerstehende Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Erfurter Norden eingebrochen und haben dort die Küche entwendet. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war die Wohnung nicht bewohnt, sodass die Einbrecher leichtes Spiel gehabt habe.

Die Einbrecher hätten die Einbauküche im Wert von 1500 Euro komplett abgebaut und verladen. Erst am Donnerstagmorgen habe der Hausmeister den Einbruch bemerkt und die Polizei informiert. Jetzt wird wegen besonders schwerem Diebstahl ermittelt.

