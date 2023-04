Sportmesse, Flohmarkt und Konzert: Die Tipps für Erfurt am Wochenende

Erfurt. Der Töpfermarkt will am Samstag und Sonntag zahlreiche Händler und Gäste auf Fischmarkt und Co locken. An anderen Orten in Erfurt geht es sportlich zu.

Ein sportliches Wochenende steht in der Landeshauptstadt ins Haus. Sowohl die Messe als auch einer der Erfurter Kletterparks bespielen die Outdoor-Bühne. Am ersten Wochenende nach dem Altstadtfrühling wird die die Altstadt dennoch voll, da sich die Handwerkskunst rund um Fischmarkt und Krämerbrücke zur Schau stellt:

Sport- und Outdoorevent in der Erfurter Messe

Neues, Innovatives und Trendiges für Sport und Lifestyle wir zur Sport- und Outdoormesse am 22. und 23. April geboten. Unter dem Titel „Sport aktiv“ finden die Besucher der Erfurter Messe ein breites Angebot von Outdoor, über Radsport bis hin zu Winter- und Trendsport. Erstmals ist auch ein „Adventure Run“ des bekannten Erfurter Mittelstreckenläufers Nils Schumann geplant. Weitere Informationen unter https://www.sportaktiv-erfurt.de/

Berliner Liedermacher gastiert in der Magdeburger Allee

Der Berliner Musiker Melvin Haak lädt gemeinsam mit dem Liedermacher Ibi Ibsen in die Ilvers Musikbar. Am 21. April ab 20 Uhr wird im Klub in der Magdeburger Allee ein amüsantes Musikprogramm geboten. Melvin Haak ist Teil des Berliner Kulttrios „Schnaps im Silbersee” und Mitglied der Berliner Liederbühne „Lied & Greet”.

Bunter Alpin-Flohmarkt im Erfurter Norden

In der Kletterhalle „Nordwand“ gibt es am Sonntag, 23. April einen Flohmarkt rund um Utensilien für Freizeitsport. Neben einem betreuten Schnupperklettern werden Waren zum Klettern, Bergsteigen, Wandern, Mountainbiken und auch Skilaufen angeboten. Der Zugang zum Flohmarkt ist ab 11 Uhr frei. Wer klettern möchte, bezahlt den normalen Halleneintritt.

Töpfermarkt in der Erfurter Altstadt

Anerkannte Fachleute sind am 22. und 23. April mit ihren hochwertigen Handwerkserzeugnissen, die alle als Unikate einzustufen sind, in Erfurt auf dem Töpfermarkt vertreten. Neben traditionellen Formen und Mustern wird bei der Auswahl der Betriebe darauf geachtet, dass auch modernes Design angeboten wird. Aufgebaut wird der Markt auf dem Fischmarkt, an den Rathausarkaden, auf dem Benediktsplatz, der Rathausbrücke und auf dem Wenigemarkt. Öffnungszeiten: Samstag, 10 bis 18 Uhr, Sonntag, 10 bis 17 Uhr.