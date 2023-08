Ein betrunkener Mann hat in Erfurt insgesamt 40 Autos beschädigt. (Symbolfoto)

Spur der Zerstörung: Betrunkener beschädigt 40 parkende Autos in Erfurt

Ein besonderer Fall von Vandalismus hat sich am frühen Samstagmorgen in Erfurt zugetragen.

Ein betrunkener Mann soll nach Polizeiangaben am frühen Samstagmorgen 40 Autos in Erfurt beschädigt haben. Bei den Fahrzeugen seien entweder Reifen zerstochen oder der Lack zerkratzt worden, teilte die Polizei mit.

Betroffen waren Autos, die an der Ruhrstraße und der Thälmannstraße geparkt waren. Der Gesamtschaden wurde auf rund 35.000 Euro beziffert. Den tatverdächtigen Mann trafen die alarmierten Beamten nach einem Zeugenhinweis betrunken in der Nähe des Bahnhofs an. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.