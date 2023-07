Eine kühle, nasse Abkühlung gönnen sich viele im Sommer in einem der öffentlichen Brunnen Erfurts - wie dieser hier im Hirschgarten. Aber ist das überhaupt erlaubt (Archivfoto).

Stadt Erfurt äußert sich zu Badespaß in öffentlichen Zierbrunnen

Erfurt. Die Hitze zieht die Menschen nach draußen, aber gerade Städte heizen sich in den warmen Sommermonaten extrem auf. Da laden die städtischen Brunnen zur Abkühlung ein. Aber ist das überhaupt erlaubt?

Die Stadt Erfurt teilt in einer Presseinformation mit, dass das Baden in den Brunnen gemäß der Grünanlagensatzung der Landeshauptstadt Erfurt untersagt sei. Das gelte auch für das Betreten sowie Verunreinigen der Wasseranlagen. Auch Hunde dürften nicht zum Baden in Brunnenanlagen gelassen werden.

Gründe seien unter anderem die erhöhte Rutschgefahr durch die Algen und die zur Desinfektion eingesetzten Mittel, die hautunverträglich seien und zu Irritationen führen könnten.

Außerdem seien Verletzungen durch die scharfkantigen technischen Einbauten der Brunnen nicht auszuschließen, teilt die Stadt mit. Durch das Betreten der Wasserbecken könnten auch die empfindlichen und teuren Düsen beschädigt werden.

Die Stadt gibt außerdem zu bedenken, dass das Wasser der Zierbrunnen lediglich umgewälzt und nicht gereinigt werde.

