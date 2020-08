Stadtbahnen fahren wieder über Anger

Als Dankeschön und Anerkennung der geleisteten Arbeit spendierte Oberbürgermeister Andreas Bausewein den Bauarbeitern am Angerdreieck drei Kisten alkoholfreies Weizenbier.

Erfurt. Bauarbeiten in Erfurt gehen weiter und der Juri-Gagarin-Ring bleibt weiter gesperrt

Am Montag ist es soweit: Die Straßenbahnen fahren wieder über den Anger und die Bahnhofstraße. Durch den barrierefreien Ausbau der Haltestellen am Anger können diese zwar noch nicht wie gewohnt angefahren werden, Ersatzhaltestellen vor dem Angermuseum werden jedoch eingerichtet. Auch die Arbeiten am Gleisbett sind noch nicht abgeschlossen, sodass der Juri-Gagarin-Ring bis zum Ende der Sommerferien gesperrt bleibt.