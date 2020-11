„Ich hatte mich dafür beworben“, sagt Sven Morawietz, der auch in seiner Heimatstadt schon sein Können unter Beweis stellen durfte mit überdimensionalen Tiermotiven an der Bushaltestelle in Hainspitz.

In Erfurt gestaltete er zusammen mit Manuel Haupt aus Weimar in der vergangenen Woche zwei Toiletten-Anlagen am Nordbad und nahe des Sportlerheims „Am Rieth“. Auf dem tristen Grau haben die beiden ein Graffito mit einem Eisvogel in Blautönen geschaffen.

„Über den Kriminalpräventiven Rat der Stadt Erfurt lief das Projekt. Die Institution möchte wilde Spray-Aktionen und Schmierereien von Unbekannten verhindern. Deshalb ist man dort in die Offensive gegangen und baut auf die Zusammenarbeit mit professionellen Künstlern“, berichtet Morawietz.

Linde und Riesenbiene sind nächste Projekte

Möglicherweise darf das Künstler-Duo, das schon mehrere Projekte zusammen umgesetzt hat, Anfang 2021 auf einen Folge-Auftrag in Erfurt hoffen. „Wir haben unser Angebot so formuliert, dass vier weitere Häuschen von uns gestaltet werden können. Unser Konzept sieht vor, dass alle sechs Gebäude als künstlerisches Gesamtkonzept zu sehen sind.“

Die Corona-Zeit hat Sven Morawietz gut überstanden. „Ich bin zum Glück nicht zu sehr von öffentlichen Aufträgen abhängig.“ Im Februar und März konnte er ein Groß-Projekt an einem Schulgebäude umsetzen. Bis zum Jahresende wird er am Dorfgemeinschaftshaus in Großschwabhausen seine Handschrift hinterlassen. „Der dortige Bürgermeister möchte gern eine große Linde an die Fassade gemalt bekommen. Auf das Projekt freue ich mich schon.“ Und dann grüßt bald eine überdimensionale Biene von einer Wand. Auftraggeber ist der Imkerverein Stadtroda 1888.

Die Buga in Erfurt startet am 23. April und geht bis zum 10. Oktober 2021.