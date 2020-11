Jeden Morgen und jeden Nachmittag wird es eng in Erfurts Bussen. Wenn Schulkinder unterwegs sind, sind 1,50 Meter Abstand unmöglich. Das sei überall im öffentlichen Personennahverkehr so, meinen die Erfurter Verkehrsbetriebe (Evag). Deshalb bestünde die Maskenpflicht.

Ein wenig Hoffnung auf Entspannung in den Bussen und Bahnen bringt nun die Aussage von Sozialdezernentin Anke Hofmann-Domke. „Wir haben die betroffenen Schulen angeschrieben“, sagt sie. „Wir bitten die Schulleiter in dem Schreiben, über einen gestaffelten Unterrichtsbeginn nachzudenken. Ich hoffe, unser Appell fällt auf fruchtbaren Boden.“ Es müsse nicht die gesamte Schule betreffen, sondern einzelne Züge. Die Schulleiter könnten über Beginn und Ende des Unterrichts entscheiden.

Zudem hat die Stadtverwaltung das zuständige Ministerium um Unterstützung gebeten. Schließlich sei das Beförderungsproblem nicht nur in Erfurt präsent. Zum Vorschlag, Reisebusse anzumieten, sagt Anke Hofmann-Domke: „Die Reiseunternehmen müssten wir über eine öffentliche Ausschreibung auswählen, das dauert ziemlich lange.“

Derzeit befinden sich in Erfurt 21 Einrichtungen in der gelben Phase, das bedeutet, einzelne Lehrer, Erzieher und Kinder sind in Quarantäne. Teilweise sei, so Anke Hofmann-Domke, die Betreuung schwierig, weil Personal in Quarantäne ist. In einigen Einrichtungen werden Eltern bereits gebeten, Kinder früher abzuholen oder lieber zu Hause zu lassen.

Auch die Schulen bereiten sich auf einen Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht vor. Allerdings dürfte die Hoffnung auf eine reibungslose digitale Beschulung nicht zu groß sein. Tests, in denen sich alle Schüler einer Schule zeitgleich in der Thüringer Schulcloud anmeldeten, um das System auszuprobieren, zwangen das Portal offenbar nach wenigen Minuten in die Knie, so dass Fehlermeldungen angezeigt wurden.