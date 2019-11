Stadtwerke erhöhen nochmals die Strompreise

Rund 120.000 Erfurter Haushalte haben in diesen Tagen Post von den Stadtwerken – korrekt von der SWE Energie GmbH – bekommen. Der Inhalt war wenig erbaulich. Denn der Strompreis steigt zum 1. Januar 2020. Fristgemäß habe man die Kundschaft darauf hingewiesen, so SWE Energie-Geschäftsführer Karel Schweng, der wenig glücklich wirkt bei dieser Ankündigung. Dann wird Schweng deutlich: „Es ist eine Preissteigerung ohne Mehrwert für den Kunden, für die wir uns aber nicht schämen müssen. Weil uns die Kosten ‚von außen aufgebrummt‘ wurden“.

Schon zum 1. April diesen Jahres hatten die Stadtwerke den Strompreis erhöht. Um einen Cent pro Kilowattstunde. Grund: höhere Beschaffungskosten für Strom an der Börse und höhere Nutzungsentgelte für das Netz. Nun wird nochmals erhöht: um 2,5 Cent pro Kilowattstunde. Gründe: dieselben, wie im April und nun noch ein dritter dazu – die Umlage für die erneuerbaren Energien. Wann die nächste Erhöhung drohe, könne er, Schweng, nicht sagen. Das hänge von weiteren Steigerungen bei den staatlichen Umlagen und durch die Netzbetreiber ab.

Was am Ende auf Heller und Pfennig tatsächlich mehr zu entrichten ist, ist verbrauchsabhängig. Schweng nimmt zwei Beispiele zu Hilfe. Die alleinstehende Oma mit einem Verbrauch von 1000 Kilowattstunden pro Jahr zahlt im Monat 2,84 Euro mehr. Macht am Ende etwa 34 Euro pro Jahr mehr. Eine Familie mit zwei Kinder – der „Durchschnitts-Erfurter“, Jahresverbrauch um die 2000 Kilowattstunden, zahlt monatlich 4,53 Euro, per anno um die 54 Euro, mehr. Wohl dem, der jetzt ein Photovoltaikanlage auf dem heimischen Dach hat.

An der Strombörse bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis. Kohleausstieg, Emissionszertifikate – alles spiele da mit hinein. Man spekuliert jetzt schon mit dem, was kommen wird. „Letztlich müssen wir uns wohl oder übel dem Diktat der Strombörse beugen“, so Schweng. Allein dort entstünden 60 Prozent der höheren Kosten. 30 Prozent betreffen höhere Netzentgelte, weil in Thüringen durch 50Hertz, die Teag und die SWE Netz „wie blöd“ gebaut werde. Die Emissionsumlage verteuert alles zusätzlich um zehn Prozent. „Das ist alles noch nicht das Ende der Fahnenstange“, vermutet der SWE-Geschäftsführer. Und man habe als Unternehmen keine Möglichkeit, diese höheren Preise anders abzufangen, als sie an den Kunden durchzureichen.

Würde man das nicht tun, geriete man selber in eine wirtschaftliche Schieflage. Die Folge könnte im schlimmsten Fall der Abbau von Personal sein. Schweng: „Und ich darf daran erinnern: Die Evag, die Ega, die Bäder unser Sponsoring für rund 50 Vereine, Einrichtungen, Kindergärten, Schulen und Sozialprojekte sitzen mit auf dem gleichen Ast und die würde es ebenfalls treffen“. Schweng nennt Beispiele: Die Evag bekommt im Jahr 7,6 Millionen Euro, die Ega 5,9, die Bäder 600.000 Euro an Zuschüssen. Würde man die streichen, würde sich das letztlich auch für die Nutzer verteuern. Ein unseliger Kreislauf. Der auch ähnlich passieren könnte, wenn die Kunden nun per Selbstbeschränkung große Mengen Strom weniger verbrauchen würden. Dann sinken die Gewinne und es muss an anderer Stelle gespart werden.

Rund 1000 Stromanbieter gibt es deutschlandweit. Etwa ein Viertel hat in der vorgeschriebenen 6-Wochen-Frist bereits zum 1. Januar angekündigt, den Strompreis zu erhöhen. Andere würden es dann halt ein oder zwei Monate später tun, vermutet Schweng. Wem das nicht gefällt, der hat die Möglichkeit den Vertrag zu kündigen. Was sehr zu bedauern sei, sagt der Geschäftsführer. Schließlich gebe man der Stadt und ihren Einwohnern eine Menge von den Gewinnen zurück.