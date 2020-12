Stahlgerüst für den gläsernen Fahrstuhl am Petersberg

Noch sieht der kleine Turm recht unscheinbar aus in der Petersberg-Landschaft. Am Dienstag richtete ein Kran die vorgefertigte Stahlkonstruktion auf, in der einmal ein gläserner Fahrstuhl die letzten Höhenmeter bis zum Petersberg-Plateau überbrücken soll. Das alles geschieht mit Blick auf die Bundesgartenschau. Mit Beginn dieser im April kommenden Jahres sollen Besucher – nach einer kleineren Wanderung über den Zick-Zack-Weg – so zur Bastion Leonhard kommen. Und das über eine Brücke und mit bester Aussicht.