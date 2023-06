Stalins Moskau in Erfurt: Theater Waidspeicher zeigt Puppenspiel

Erfurt. Zwei Aufführungen von Bulgakows bekanntem Stück stehen auf dem Programm des Hauses am Domplatz. Das Schauspiel verspricht Verwirrung.

Die Waidspeicher-Bühne wird zur Spielfläche für den Teufel. Am Freitag, dem 30. Juni, um 21 Uhr, und am 1. Juli, um 18 Uhr, wird das Puppentheater-Schauspiel „Meister und Margarita“ im Haus am Domplatz 18 aufgeführt: Begleitet von einem sprechenden Kater taucht der Teufel in Stalins Moskau der 1930er Jahre auf und sorgt hier ordentlich für Verwirrung. Ein Schriftsteller schreibt ein Buch über Pontius Pilatus und trifft die große Liebe, Margarita wird zur Hexe und fliegt in der Nacht über Moskau.

Karten gibt es telefonisch unter 0361/5982924, unter www.waidspeicher.de sowie an der Tageskasse zu kaufen.