Neben den Standorten in Erfurt spielen auch die Filialen in Weimar (im Bild) eine Rolle für die DiT Erfurt.

Standorte des Autohaus Gitter in Erfurt und Weimar gehen in neue DiT Erfurt über

Erfurt. Am Stammsitz des Autohaus Gitter in Erfurt-Linderbach gibt es fortan keine Marken von Toyota und Lexus mehr. Dafür soll dort etwas Neues entstehen.

Mit Beginn des Monats April stellt sich das Autohaus Gitter um Geschäftsführer Heiko Etzhold neu auf. So gehen die bisherigen Filialen in Erfurt-Nord und in Weimar auf die neu gegründete DiT Erfurt über. Die DiT Erfurt ist an beiden Standorten als Toyota-Vertragshändler beziehungsweise Lexus-Servicepartner aktiv. Am langjährigen Gitter-Stammsitz in Erfurt-Linderbach entfallen gleichzeitig die Marken Toyota und Lexus und das Autohaus führt die Marken Volkswagen Pkw und Volkswagen Nutzfahrzeuge weiter.

Standorte in Erfurter Norden und Süden werden fortgeführt

Mit der Neuausrichtung entsteht am Gitter-Hauptstandort in Erfurt-Linderbach auch ein vergrößerter zentraler Gebrauchtwagenbereich. Die Standorte im Erfurter Norden (August-Röbling-Str. 9) und in Weimar-Süßenborn (Landhausallee 5) werden fortgeführt. In den kommenden Wochen werden die Standorte in Erfurt und Weimar bei laufendem Betrieb umgebaut und renoviert.

Unternehmen erwirtschaftete Jahresumsatz von 2,4 Milliarden Euro

Die DiT Erfurt gehört zur AVAG Holding SE, einer der führenden Automobilhandelsgruppen in Europa. Das Familienunternehmen hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr mit über 5.600 Mitarbeitern an knapp 200 Standorten mehr als 105.000 Fahrzeuge auf die Straße gebracht und einen Jahresumsatz von 2,4 Milliarden Euro erwirtschaftet.