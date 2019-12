Die Straßenabsperrungen an der Baustelle in der Arnstädter Straße sind am Freitag größtenteils abgebaut und die weiträumige Umleitung ins Stadtzentrum aufgehoben worden.

Stau an Erfurts Südeinfahrt ist Geschichte

Die ewig langen Staus an der Südeinfahrt und die weiträumige Umleitung an der Thüringenhalle vorbei und über die Clara-Zetkin-Straße und den Schmidtstedter Knoten ins Zentrum von Erfurt sind vorerst Geschichte. Die Beschilderung wurde am Freitag einkassiert und die Baustelleneinrichtung zu großen Teilen abgebaut. Die Fahrzeuge rollen wieder durch die Arnstädter Straße zum Kaffeetrichter. Wegen Bauverzugs war die große Umleitung nicht schon am 6. Dezember aufgelöst, sondern deren Ende für den 20. Dezember avisiert worden.

Nur kurze Winterpause Lange währt die Pause allerdings nicht. Der Radwegebau in der Arnstädter Straße geht weiter. Wie die Stadtverwaltung am Freitag ankündigte, womöglich schon am 13. Januar. Was natürlich abhängig von der Witterung ist. Seit September schon wird in der Arnstädter Straße stadteinwärts zwischen den Hausnummern 15 und 37 auf einer Länge von rund 250 Metern ein neuer Radweg gebaut. Dazu waren vorher auch einige Bäume gefällt worden, was auf Protest gestoßen war. Bauverzug wegen „unvorhersehbarer Umstände“ Während es laut Stadtverwaltung gelungen ist, die Rad-/Gehbahn und die Vorgärten in Teilbereichen wie geplant umzugestalten, kann die Baufirma trotz aller Anstrengungen die restlichen Arbeiten in diesem Jahr nicht mehr abschließen. Begründet wird dies mit „unvorhersehbaren Umständen“. Der Bauverzug sei unter anderem auf die Lage der Kabel im unterirdischen Bauraum, auf Lieferschwierigkeiten beim benötigten Material, Baumerhaltungsmaßnahmen und die damit verbundenen Planänderungen zurückzuführen. „Eine qualitätsgerechte Fertigstellung der Baumaßnahme ist derzeit nicht mehr möglich“, teilt Rathaussprecherin Heike Dobenecker mit. Fahrbahn wieder frei Während die Fahrbahnen stadteinwärts wieder frei sind, bleiben die zum Teil nicht fertiggestellten Gehbahnbereiche für Fußgänger und Radfahrer also weiterhin gesperrt. Die Radfahrer werden wie bisher in die Friedrich-List-Straße – Am Stadtpark – Schillerstraße geleitet. Fußgänger sind weiterhin aufgefordert, den Gehweg auf der anderen Straßenseite zu nutzen. Der dennoch erreichte Baufortschritt ließ es aber zu, die großräumige Verkehrsumleitung zurückzubauen. Anliegerzufahrten können wieder ungehindert genutzt werden. Der Radweg gehört im Radverkehrskonzept der Landeshauptstadt Erfurt zu den zwölf wichtigen „Radialrouten“, welche die Außenbereiche mit der Innenstadt verbinden. Doch wer bislang die Arnstädter Straße stadteinwärts radelt, muss kurz nach der Friedrich-List-Straße auf die Fahrbahn wechseln – denn hier endet der bereits ausgebaute Radweg. Diese Gefahrenquelle wird mit dem Ausbau behoben.