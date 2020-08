Langer Stau nach Unfall auf der A4 – Pkw-Fahrer schwer verletzt

Der Pkw-Fahrer wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolfoto)

Neudietendorf. Schwer verletzt hat sich ein Pkw-Fahrer am Donnerstagnachmittag bei einem schweren Unfall auf der A4. Momentan ist die Fahrtrichtung Dresden gesperrt.

Wie die Autobahnpolizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 15.30 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Richtung Dresden, kurz vor der Anschlussstelle Neudietendorf. Hier war ein Pkw-Fahrer mit seinem Auto aus bisher noch ungeklärter Ursache unter einen vorausfahrenden Lkw geraten.

Dabei wurde der Mann in seinem Auto eingeklemmt und ist nach derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt. Die Bergung des Verletzten dauert derzeit (16.43 Uhr) noch an. Ein Rettungshubschrauber ist bereits gelandet, um den Mann anschließend in ein Krankenhaus zu fliegen.

Die Autobahn ist an der Anschlussstelle Neudietendorf momentan noch voll gesperrt. Es hat sich bereits ein langer Rückstau gebildet. Die Polizei bittet darum, eine Rettungsgasse für die Rettungs- und Einsatzfahrzeuge zu bilden.

Der entstandene Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.