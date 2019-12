Ein LKW ist am Donnerstagvormittag auf der B7 zwischen Erfurt und Weimar in einen Transporter gefahren. Der Transporter ist zur Absicherung von Arbeiten unterwegs gewesen.

Stau nach Unfall auf der B7 zwischen Erfurt und Weimar

Ein Unfall hat den Verkehr auf der B7 in der Nähe des Erfurter Güterverkehrszentrums (GVZ) am Donnerstagvormittag lahm gelegt. Wie die Polizei bestätigt, sind in Fahrtrichtung Weimar ein Lkw und ein Fahrzeug der Straßenmeisterei zusammen gestoßen. Beide Fahrer wurden verletzt, so die Polizei.

Der Unfall ereignete sich an der Abfahrt nach Mönchenholzhausen und Möbel Rieger. Nach Polizeiangaben fuhr der Lkw auf das Auto der Straßenmeisterei auf und schob dieses in den Straßengraben.

Der Sachschaden ist erheblich. Das Führerhaus der Lkw ist eingedrückt. Ein Gutachter ist vor Ort,um die Unfallursache genauer zu erforschen.

Ein Gutachter ist vor Ort,um die Unfallursache genauer zu erforschen. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Der 60-jährige Lkw-Fahrer und der 57-jährige Fahrer im Auto der Straßenmeisterei schienen zunächst leicht verletzt. Später änderte die Polizei den Status auf „schwer verletzt“, was im Polizeideutsch zunächst bedeutet, dass die beiden Fahrer ins Krankenhaus gebracht werden müssen.

Da die Kollision zwischen der Aus- und der Auffahrt Mönchenholzhausen erfolgte, konnte der Verkehr über die Ausfahrt vergleichsweise unkompliziert umgeleitet werden. Dennoch bildete sich aus Richtung Weimar ein mehrere Kilometer langer Stau.

Der Unfall wurde am Donnerstag 9.39 Uhr bei der Polizei gemeldet, teilte eine Sprecherin mit.